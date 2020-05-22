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聯發科實施庫藏股屆滿 僅買回130張
手機晶片大廠聯發科於22日實施庫藏股屆滿，公告從3月23日至5月22日止，共計買回130張，平均買回價格為411.72元，共計約花費5352萬元。
原本聯發科預計要買回達1.59萬張庫藏股，與實際買回張數結果差距頗大。
聯發科原預計買回價格區間為301元至452元，實際買回的平均價格411.72元，偏向前述區間上緣，實際買回的期間則為5月14至15日，等於該公司在3、4月都沒有出手。
聯發科這次僅買回130張，占該公司已發行股份總數比率為0.01％，對於這次庫藏股未執行完畢的原因，該公司指出，主要是顧及資金運用效益與維護股東權益，所以未全數執行。
這次是聯發科第三次、9年來首次實施庫藏股，先前兩度實施庫藏股，分別是2004年5月與2011年7月，第一次預計買回1.2萬張，最終買回3,437張，平均買回價格為272.24元，第二次則是預計買回8,000張，最後買足全部額度，平均買回價格為263.78元。
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