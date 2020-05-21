泰鼎營運看旺 股價寫新高

台資泰國PCB大廠泰鼎-KY（4927）第二季受惠新品陸續上市，因部分新品PCB面積大、層數多，將消耗大量產能，有助提升產能利用率，法人預估，第二季營收將雙位數季增，獲利也將同步成長，每股盈餘（EPS）挑戰1.66元，帶動今（21）日股價一度攻上漲停板，股價來到71.5元，創下歷史新高紀錄。

泰鼎第二季受惠韓系面板廠持續回補庫存，並新增家庭用新品，而台系客戶NB面板開始量產，加上日系客戶NB新品上市，帶動泰鼎產能利用率提高，主因部分新品PCB面積大、層數多，將消耗很多產能，有助於提升泰鼎產能利用率。

法人預估，泰鼎第二季營收將雙位數季增，在獲利方面，因泰銖兌美元匯率大幅貶值，造成原料價格下跌，因此毛利率可望得到額外提升，帶動獲利同步成長，單季每股盈餘挑戰1.66元。

泰鼎4月營收10.14億元，月增23.2%、年增28.4%，為9個月新高，亦為單月歷年同期新高;累計今年前四個月營收36.19億元，年減0.5%。

原先4月因逢泰國傳統農曆年假，有潑水節假期影響，但今年在新冠肺炎疫情影響下，導致潑水節長假取消，在此期間泰鼎工廠正常上班，在工作天數增加且客戶建立安全庫存需求、轉單出貨等因素挹注下，一廠產能全滿、二廠拉到75～80%高檔，帶動4月營收表現亮眼。

此外，泰鼎預期第三季仍有傳統旺季效應。原先規劃擴充10~15%產能，但在訂單展望佳下，擴充幅度將提高到兩成，儘管如此，仍然無法滿足客戶需求，但因下半年景氣變化大，泰鼎仍會視客戶實際需求，調整產能配置，法人預估，第三季營運表現仍會延續第二季佳績，營收繳出雙位數季增成績。

泰鼎今年首季營收26.05億元，季增14.4%、年減8.5%。毛利率21%，季增6%、年增2%。稅後淨利2.85億元，季增506.4%、年增11.8%，為單季歷史次高紀錄，每股盈餘1.5元，優於去年同期的1.43元。