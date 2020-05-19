恆大口罩賣到爆 4月獲利賺贏全年好幾倍

恆大 (1325) 今（19）日公告4月自結數，單月營收約3.16億元，稅後純益約1.42億元，每股稅後純益（EPS）1.6元，從每股獲利來看，單一個月就賺贏今年首季的1.45元，同時也是去年全年獲利的近四倍。

因疫情來襲而口罩大舉出貨，恆大近三個月來的股價也隨之飆漲，因此屢遭主管機關警示並要求公告自結數，該公司今年1月的EPS為0.05 元、2月EPS是0.23元，3月因口罩爆量出貨，EPS來到1.17元，而4月業績也大幅優於3月。

恆大是國內口罩大廠，過去沒有疫情的時候，股價長時間維持在15-16元間，疫情來襲後，因口罩供不應求，在題材與實質利多的加持下，導致股價持續走高，19日股價收在漲停價的136元，盤中雖有大幅震盪，但在買盤持續湧入下，收盤漲了12元，續寫新高。

就基本面看，恆大過去多年來，全年獲利多在1億元以下，而EPS也維持在1元以下，僅2015年、2016年的EPS分別創下1元、1.16元的佳績，其餘時間業績均平平，而疫情之下，讓出貨量暴增，隨之也帶動業績爆表。至於疫情可望讓這樣的營運高峰維持多久，值得觀察。

法人指出，恆大為防疫概念股之一，由於業績持續交出不錯的成績單，也隨之拉抬股價上揚，不過5月起台灣疫情趨緩，需求恐下滑，口罩何時解除徵收令，或是這類防疫股下一步營收的關鍵。