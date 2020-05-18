友訊6月1日股臨會 兩派交鋒

友訊股東臨時會將於6月1日召開，是市場派與公司派正式面對面交鋒首役，經營權之戰一觸即發，主要議題是市場派提解任友訊董事長胡雪及各董事職務。

日前友訊解任獨董，經濟部要求補件尚未變更登記，股臨會是否能有效召開，關鍵在於「獨董」身分認定，牽一髮而動全身，胡雪祭出「釜底抽薪」及「偷天換日」之計能否守住自己的董事長職務，仍待觀察。

友訊公司派及市場派交手，市場派台鋼主導的股臨會能否順利有效召開，癥結在於召集股臨會的馮忠鵬及鍾祥鳳是否仍具獨董身分。

友訊日前解任兩席獨董，董事會解任李中旺副董身分，並向經濟部提出副董解任跟改選董事長變更登記，但經濟部認為兩個獨董解任等相關意見「付之闕如（該給沒給）」，需在30日內補件。

經濟部並認為，友訊解任副董及改選董事長以臨時動議提出，是否符合公開發行公司除非有緊急或正當理由，否則不能以臨時動議提出，應釐清說明或補正。此外，友訊解除獨董案件，攸關該次董事會出席董事席次，已函送金管會證期局提供意見。