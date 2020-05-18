友訊之爭 董事長胡雪加碼買股

經濟日報 / 記者黃晶琳╱台北報導
友訊董事長胡雪（左二） （本報系資料庫）
友訊董事長胡雪（左二） （本報系資料庫）

友訊經營權大戰開打，友訊董事長胡雪為鞏固經營權再出招，個人及旗下投資公司砸錢增加持股，並透過友訊致股東報告書向股東信心喊話，面對新冠肺炎疫情及美中貿易戰，對內嚴控成本，對外積極產品升級，針對市場差異訂出區隔目標，搶進5G、WiFi 6及交換器市場商機。

友訊前十大股東名單尚未出爐，但透過公開資訊觀測站、議事手冊及委託書徵求的股權資訊，近二個月胡雪個人及透過他人持股淨增加8,611張，包括旗下高聚投資加碼5,649張，胡雪擔任負責人的浦聚投資也浮上檯面、持股1萬2,489張，加上以胡雪為首的公司派共同徵求委託書的徵求人及相關股東明泰等，檯面上的持股約達16%。

友訊創辦團隊之一的李中旺擔任市場派台鋼共同徵求人，李中旺個人持股約1.73%，目前從委託書徵求資訊中發現，台鋼透過友訊投資及個人股東等，掌握持股約2.2%，但檯面下持股不得而知。就檯面上的持股狀況來看，胡雪為首的公司派顯然居於上風。

近期友訊對股東發出6月15日股東常會通知書，胡雪也透過致股東報告書向股東喊話，胡雪表示，面對貿易戰及網通產業競爭激烈情況下，友訊維持一定的市占率，未來將以創新、執行力、傳承、永續經營精神，積極進行組織及產品調整。

展望2020年，胡雪表示，將強化交換器產品，透過高階路由器WiFi 6帶動銷售量，並投入寬頻網路產品及5G等行動寬頻產品，完備雲端網通產品線，並推出新產品，包含鎖定消費市場推出網路攝影機、5G、LTE、新一代無線網路路由器、智慧家庭產品，並針對企業市場推出智慧管理型交換器及雲端平台Nuclias。

股東 友訊 5G

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