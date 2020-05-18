童子賢喊話：和碩本業不看壞
和碩首季本業意外虧損，震驚業界與市場。和碩董事長童子賢昨（17）日強調，和碩首季本業DMS（設計、製造、服務）業務仍獲利，甚至比2019年同期好，營業淨損是因為合併轉投資子公司鎧勝-KY「負的營業利益」所致，和碩本業並不看壞。
和碩首季合併營收降至2,784.78億元，季減33.4%，年減5.3%；營業淨損2.82億元，相比於去年第4季營業利益72億元、去年同期賺4.2億元有顯著差距。
和碩首季營業利益轉負，是台灣電子代工廠當中，唯一本業虧損的業者，讓市場與業界頗為訝異。對此，童子賢說明，和碩本業營業利益是賺錢的，帳面虧損是因為合併轉投資的金屬機殼廠鎧勝所致。
鎧勝首季每股淨損3.1元，較去年第4季每股純益0.04元轉虧，並較去年同期每股淨損1.58元擴大，為歷來單季最大虧損，和碩同步認列相關損失。不過，業外助攻下，和碩首季稅後純益為15.45億元，季減81%，年增16.1%，每股純益為0.59元。
對於未來展望，童子賢指出，和碩搶搭5G新產品趨勢，中長期將帶動消費性電子產品及通訊產品另一波成長機會。
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