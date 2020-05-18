童子賢喊話：和碩本業不看壞

經濟日報 / 記者謝艾莉╱台北報導

和碩首季本業意外虧損，震驚業界與市場。和碩董事長童子賢昨（17）日強調，和碩首季本業DMS（設計、製造、服務）業務仍獲利，甚至比2019年同期好，營業淨損是因為合併轉投資子公司鎧勝-KY「負的營業利益」所致，和碩本業並不看壞。

和碩首季合併營收降至2,784.78億元，季減33.4%，年減5.3%；營業淨損2.82億元，相比於去年第4季營業利益72億元、去年同期賺4.2億元有顯著差距。

和碩首季營業利益轉負，是台灣電子代工廠當中，唯一本業虧損的業者，讓市場與業界頗為訝異。對此，童子賢說明，和碩本業營業利益是賺錢的，帳面虧損是因為合併轉投資的金屬機殼廠鎧勝所致。

鎧勝首季每股淨損3.1元，較去年第4季每股純益0.04元轉虧，並較去年同期每股淨損1.58元擴大，為歷來單季最大虧損，和碩同步認列相關損失。不過，業外助攻下，和碩首季稅後純益為15.45億元，季減81%，年增16.1%，每股純益為0.59元。

對於未來展望，童子賢指出，和碩搶搭5G新產品趨勢，中長期將帶動消費性電子產品及通訊產品另一波成長機會。

和碩 鎧勝

延伸閱讀

和碩5G網通產品 帶來新機會

和碩Q1本業虧損 九年首見

童子賢：新冠肺炎帶來的淡季 看起來沒有太淡

中科院轉行政法人 童子賢：符合公共利益

相關新聞

友訊之爭 董事長胡雪加碼買股

友訊經營權大戰開打，友訊董事長胡雪為鞏固經營權再出招，個人及旗下投資公司砸錢增加持股，並透過友訊致股東報告書向股東信心喊話，面對新冠肺炎疫情及美中貿易戰，對內嚴控成本，對外積極產品升級，針對市場差異訂出區隔目標，搶進5G、WiFi 6及交換器市場商機。

友訊6月1日股臨會 兩派交鋒

友訊股東臨時會將於6月1日召開，是市場派與公司派正式面對面交鋒首役，經營權之戰一觸即發，主要議題是市場派提解任友訊董事長胡雪及各董事職務。

童子賢喊話：和碩本業不看壞

和碩首季本業意外虧損，震驚業界與市場。和碩董事長童子賢昨（17）日強調，和碩首季本業DMS（設計、製造、服務）業務仍獲利，甚至比2019年同期好，營業淨損是因為合併轉投資子公司鎧勝-KY「負的營業利益」所致，和碩本業並不看壞。

疫情衝擊 鴻海旗下富智康毛利率有下行壓力

鴻海旗下富智康指出，由於新冠肺炎疫情持續，無法準確預測疫情到6月底對富智康的影響程度，富智康採取措施因應毛利率下行壓力

Mini LED見曙光 概念股有戲

LED產業在中國大陸LED廠崛起後，面臨市況直直落、競爭激烈的環境，不過台廠近來積極轉型且在新一代顯示技術Micro LED、Mini LED看見曙光；法人預估至今年底，台灣Mini LED晶片月產能至少達100億顆以上，將帶動周邊製程設備商機快速成長，包括晶電、隆達、億光、榮創、惠特、天正國際等可望受惠。

赴美設廠消息激勵 台積概念股人氣升溫

晶圓代工龍頭台積電（2330）將赴美設廠，激勵台股昨（15）日維持紅盤收市，包括世芯-KY、家登、瑞耘等相關概念股及供應鏈也因未來商機可期，股價齊揚扮演多頭人氣指標。

大摩美銀 看好鴻海後市

鴻海法說會四平八穩，摩根士丹利指出，鴻海上半年谷底已過，接下來受惠在家辦公、新一代iPhone拉貨，鴻海表現有望緩步提升。美銀證券也認為，新款iPhone出貨，鴻海拿下大半訂單，是低檔值得加碼的蘋概股之一。

同欣電Q1純益1.65元 增一成

同欣電（6271）昨（15）日舉行線上法說會，公布首季每股純益為1.65元。總經理呂紹萍指出，若沒有新冠肺炎疫情干擾，理論上本季業績應會增長，但菲律賓廠區受封城影響，目前估計第2季業績將季減個位數百分比。

震旦行Q1每股賺0.69元 拚回溫

震旦集團旗下震旦行（2373）、互盛昨（15）日公布第1季財報。震旦行指出，新冠肺炎疫情影響大陸事業，首季合併營收24.14億元，年減26%，稅後純益1.56億元，年減46%，每股稅後純益0.69元。法人預估震旦行營收及獲利可望逐季回升。

藍天NB出貨 本季估倍增

藍天(2362)表示，第2季筆電市場需求旺，4月筆電銷售量月增34%，年增54%，筆電營收月增32%及年增30%。藍天提供客戶完整的產品組合，強調差異化及客製化產品，以目前客戶積極下單狀況，第2季出貨上看45萬台，季增101%，年增53%，利潤率將延續3月水平，再創佳績。

股價創高族群 大盤焦點

多方積極表態，台股昨（11）日再度挑戰上檔壓力，盤面個股隨之走強，包括矽力-KY（6415）、緯穎等個股在營運展望樂觀下，吸引資金敲進，創歷史收盤新高價，吸引市場目光。

營收雙升族群 帶頭衝

4月營收密集出爐，業績題材受矚目。截至昨（5）日，新普（6121）、群電、信邦、泰鼎-KY等「營收動能向上」族群，4月營收相較上月、去年同期，均齊步向上成長，可望擷取台股盤面目光。

熱門新聞

5%高股息ETF搶先報 0056有機會再衝6%！

分析師：留意台指期結算後 多空出現新趨勢

權證教戰／台積電ADR重挫 交易熱區估位移

台股周線翻黑 法人青睞族群躍居多頭反攻先鋒

520 vs. 陸兩會 台股拚突破

台股520行情3指標 疫情貿易戰台積電赴美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。