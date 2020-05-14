祥碩、譜瑞-KY、矽力-KY首季獲利亮眼 股價創新高

高速傳輸晶片祥碩（5269）和高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）以及矽力-KY（6415 ）今年首季獲利亮眼，因此帶動股價今（14）日分別創新高，矽力-KY盤中一度來到1375元，祥碩盤中最高達995元、譜瑞則為840元。

祥碩第1季獲利達4.93億元，季增104.56%，年增82.18%，每股純益8.2元，淨利率31.08%，季增10.53個百分點，年增13.37個百分點。

譜瑞-KY第1季獲利6.23億元、季減1.35％，不過寫下歷史同期新高，繳出淡季不淡的成績單，相較2019年同期季增8.68％，每股淨利8元。

矽力-KY首季稅後純益6.99億元、年增92.04%，尤其因為業外影響較少，該獲利數字更創下單季歷史新高，每股純益7.67元

祥碩第1季受惠代工晶片、自有晶片業務出貨暢旺，營收無懼疫情寫新高，法人指出，隨著AMD市占率續揚，祥碩營運也可受惠，而譜瑞-KY對於第2季展望，預估單季合併營收將落在1.05～1.15億美元之間、季增6.8～17％，毛利率可望達到41.5～44.5％，第2季營運將優於第1季表現。

此外，法人認為矽力在全球電源管理IC市占僅約高個位數百分比，但在中國類比IC市占僅0.8%，成長空間相當大，在去美化趨勢下，持續搶食國際大廠市占，並拓展5G基礎建設、車用電子、伺服器三大領域，未來成長可期。

前景展望佳，帶動祥碩和譜瑞以及矽力-KY，今日股價創新高，祥碩盤中最高達995元、譜瑞則為840元，矽力-KY盤中站上1375元。