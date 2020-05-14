快訊

勞保年改沒下文 勞團：完全執政沒道理拖下去

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

祥碩、譜瑞-KY、矽力-KY首季獲利亮眼 股價創新高

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

高速傳輸晶片祥碩（5269）和高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）以及矽力-KY（6415 ）今年首季獲利亮眼，因此帶動股價今（14）日分別創新高，矽力-KY盤中一度來到1375元，祥碩盤中最高達995元、譜瑞則為840元。

祥碩第1季獲利達4.93億元，季增104.56%，年增82.18%，每股純益8.2元，淨利率31.08%，季增10.53個百分點，年增13.37個百分點。

譜瑞-KY第1季獲利6.23億元、季減1.35％，不過寫下歷史同期新高，繳出淡季不淡的成績單，相較2019年同期季增8.68％，每股淨利8元。

矽力-KY首季稅後純益6.99億元、年增92.04%，尤其因為業外影響較少，該獲利數字更創下單季歷史新高，每股純益7.67元

祥碩第1季受惠代工晶片、自有晶片業務出貨暢旺，營收無懼疫情寫新高，法人指出，隨著AMD市占率續揚，祥碩營運也可受惠，而譜瑞-KY對於第2季展望，預估單季合併營收將落在1.05～1.15億美元之間、季增6.8～17％，毛利率可望達到41.5～44.5％，第2季營運將優於第1季表現。

此外，法人認為矽力在全球電源管理IC市占僅約高個位數百分比，但在中國類比IC市占僅0.8%，成長空間相當大，在去美化趨勢下，持續搶食國際大廠市占，並拓展5G基礎建設、車用電子、伺服器三大領域，未來成長可期。

前景展望佳，帶動祥碩和譜瑞以及矽力-KY，今日股價創新高，祥碩盤中最高達995元、譜瑞則為840元，矽力-KY盤中站上1375元。

祥碩 譜瑞

延伸閱讀

氣走譜瑞 祥碩登上首季IC設計獲利王

IC設計獲利王出爐 祥碩擠下譜瑞登高

合一納MSCI小型指數成分股 帶旺生技族

全民權證／矽力 二檔強強滾

相關新聞

微星首季獲利年減4％ EPS 1.48元

電競大廠微星（2377）今年首季雖受新冠肺炎疫情影響，但毛利率、營益率雙雙較上一季度及去年同期增長，讓稅後純益僅年減4%...

萬一會是終點？ 低PE的封測股準備補漲

疫情才剛有所控制，中美貿易戰又再度躍上檯面，戰火是否重啟點燃？其實我覺得就跟去年一樣，川普將面臨大選，不至於再搞出太多新花樣，此時快速重啟經濟，對於選票會比較有幫助。

Mini LED台灣軍火庫 下半年業績將正式起飛

Mini LED設備廠「糧草已先行」，從上游到下游全面到位，預告衝量出貨已不遠，以晶電為首的Mini LED國家隊，將逐漸翻轉過去長期為中、日、韓壓制的局面。

首季財報／微星EPS 1.48元 優於預期

電競大廠微星（2377）今年首季雖受新冠肺炎疫情影響，但毛利率、營益率雙雙較上一季度及去年同期增長，讓稅後純益僅年減4%，每股純益（EPS）1.48元，表現優於預期。

緯創 3外資升目標價壯膽

代工廠緯創（3231）今天股價相對大盤展現抗跌，成交量擴增且維持在平盤之上。三家外資機構基於今（2020）年首季成績，調升緯創目標價，最高升至30元，但美系外資警告，緯創上半年表現優異，但NB需求可能在第三季下滑，且iPhone組裝業務也面臨挑戰。

嘉澤點紅燈刷新天價

連接器廠嘉澤（3533）公布今（2020）年第一季財報，受惠於疫情帶動筆電及伺服器需求暢旺，單季毛利率、營益率及每股純益表現讓法人驚呼連連，稅後純益4.13億元，季減31.5%、年增30.1%，每股純益3.99元，創同期歷史新高。在財報優於預期激勵下，今股價一舉衝上漲停板387元，創掛牌上市以來新高價。

氣走譜瑞 祥碩登上首季IC設計獲利王

IC設計第一季獲利王換人坐，高速傳輸晶片祥碩（5269）以每股純益8.2元擠下去年獲利冠軍譜瑞-KY（4966）登上獲利王寶座，祥碩挾ADM晶片組訂單加持，獲利表現三級跳，創下單季每股獲利歷史新高；IC設計龍頭聯發科（2454）則穩居前5名；致新（8081）則受惠於遠距辦公帶動筆電、平板應用產品出貨增加，首次擠入10大排名之列。

華碩首季獲利率走揚 日系外資上調目標價

電腦品牌廠華碩今年第1季毛利率與營業利益率優於預期，日系外資上修目標價至205元，但保守看待下半年PC需求，重申持有評等...

晶技首季獲利創12季高點 法人估今年拚8年高

石英元件大廠晶技第1季稅後淨利新台幣2.56億元，創12個季度以來高點，每股稅後純益0.83元。法人估第2季業績看增逾1...

緯創首季表現優於預期 三外資調升目標價

代工廠緯創（3231）今年首季儘管外有疫情干擾，但仍繳出毛利率及營業利益率雙增的成績，每股盈餘（EPS）為0.26元。對...

兩大因素影響Mini LED營收貢獻度 外資調降晶電評等

晶電（2448）積極布局Mini LED，鎖定平板、筆電、電視或顯示器等中大尺寸市場，歐系外資表示，受到同業競爭，及成本...

IC設計獲利王出爐 祥碩擠下譜瑞登高

IC設計第一季獲利王換人坐，高速傳輸晶片祥碩（5269）以每股純益8.2元擠下去年冠軍譜瑞-KY（4966）登上獲利王寶...

熱門新聞

合庫金法說會 第1季賺41.05億元、成長率公股第一

台股盤中跌逾百點 顧立雄觀察兩重點

旺宏、南亞科 選逾100天

台股黑翻紅 四大內資撐盤

新藥頻傳捷報…合一「入摩」關鍵

台股跌勢加劇 終場下跌157點收10,780

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。