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WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

全國電第1季每股獲利1.19元 啟動三大營運核心

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

3C通路全國電 (6281)今年以深化雙品牌策略、線上線上購物體驗整合，以及深化會員經營為三大營運核心；第1季淨利歸屬母公司業主1.18億，比去年同期逆勢成長一成，每股純益(EPS)1.19元。

全國電表示，展望2020年全球經濟環境，全球受到新冠肺炎疫情襲擊造成急劇且沉重的經濟衝擊，消費市場及景氣充滿高度不確定性，將審慎因應並調整營運策略，努力並爭取業績，創造獲利，主要營運重點及因應對策有三。

一為深化雙品牌策略，並強化門市的汰弱留強；除新通路品牌Digital City持續展店，深耕既有客群，強化年輕形象及吸引追求生活品質的客群外，針對原本全國電子門市則進行汰弱留強的或進行門市改裝，讓舊門市也有新氣象，藉以維持品牌競爭力。

二是線上線上購物體驗整合；線上購物平台於去年11月上線，提供消費者線上線下完整的購物體驗，讓消費者透過線上購物隨時滿足購買高品質家電提升生活質感的需求，輔以完善優異的線下專業人員服務，提供消費者最有溫度之購物體驗，讓線上線下的連結更為完整，提供消費者不同於其他電商平台的溫馨服務。

三為強化會員經營；在台灣有為數相當可觀的會員，今後將強化會員經營，以消費者的需求為核心，增加會員互動，並在傳統的媒體外輔以數位行銷，為成長再增添動能。

全國電指出，今後將在既有的營運模式下注入新的元素，並尋求異業合作的機會，以期更符合現在消費者的生活需求，提供消費者更多元豐富的消費體驗。

全國電強調，第1季營收42.38億元，年增7.8%，季增15%；稅後純益1.18億，年增10.1%，季增75.4%，EPS 1.19元。成長原因包括四大電都有顯著成長、布局Digital City持續展店策略有成，並受惠最近疫情相關的宅經濟，帶動像是電視、遊戲機、筆電、還有廚房小電等成長。

全國電子 疫情

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