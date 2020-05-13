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WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

永冠Q2營運將比第1季好 6月股東會寶佳將取得一席董事

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

能源風機鑄件大廠永冠-KY(1589)在復工百分百，風電訂單挹注下，第2季營運將比第1季來得好；6月19日舉行股東會，寶佳集團將取得一席董事，永冠將借重其團隊成員在資本市場的豐富經驗，可提供寶貴意見給公司用在跟資本市場互動。

永冠表示，第1季營收受到疫情影響，展望第2季，在手未生產訂單量仍處於歷史高檔，產能已回復正常，將全力趕製客戶所需產品。看好第2季主要是永冠在大陸的工廠都恢復100%產能，加上風電客戶沒有收到疫情影響，助益第2季業績肯定比第1季來得好。

永冠強調，主要客戶群所在地區疫情逐步受到控制，再生能源類客戶反應今年陸上及離岸風電需求量，目前維持原營運目標不變；注塑機及產業機械客戶反應終端市場需求不佳放緩，產品需求減少。至於疫情對今年全年業績的影響，仍需持續觀察國際情勢的變化。

永冠第1季淨損歸屬母公司業主1.12億元，每股淨損1.06元。主因包括延長春節假期，產能利用率未能滿載，產出下降使得每單位分攤成本增加，且停工損失當期成本化導致。

寶佳集團持有永冠17%股權，名列第二大股東。對此，永冠指出，寶佳作為大股東，而且其團隊成員在資本市場的經驗非常豐富，可以提供寶貴的意見給永冠用在跟資本市場互動上。

據了解，永冠董事長張賢銘已與與寶佳集團會面後，決議今年股東會補選一席董事，提名寶佳集團旗下寶佳資產管理出任董事。

永冠規劃斥資超過50億元，在台中港區設廠設立新廠，因應台灣及國際大廠對離岸電風的訂單需求，將在今年內動土，2022年啟用，對於今後業績將可發揮爭取10MW風機鑄件以上的訂單。

永冠-KY 股東會 疫情

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