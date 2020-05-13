仁寶資深副總陳威昌 接任金寶總經理

金寶電子今天公告，由仁寶電腦資深副總經理陳威昌，接任金寶總經理一職。金寶日前公告，原總經理沈軾榮因健康因素辭去金寶總經理，並由金寶董事長許勝雄接任金寶總經理，今天則公告，由陳威昌接任金寶總經理。

金寶是在今日召開董事會，決議聘請陳威昌擔任金寶總經理，負責公司整體營運，領導團隊於既有全球佈局基礎上，積極拓展國際新客戶，在全球市場 發揮競爭力與關鍵影響力。

陳威昌畢業於海洋大學電子工程學系，曾在集團內擔任資深副總經理一職，擁有電腦相關產品20多年經驗，涵括產品研發、設計、國際業務等具多元專業功能的 優越資歷，深得客戶信任，上任後將以「運籌全球佈局、拓展國際市場、落實紮根 公司良好企業文化之優化碁盤，進而使公司真正能永續發展」為首要任務，鞏固金寶作為全球領導品牌首選製造商的優勢。

金寶電子創立近半世紀，秉持誠信穩健、永續經營的理念，在全世界 8 個國家，擁 有 26 個工廠佈局，目前已是東南亞最大的電子製造代工廠，未來在陳威昌先生的領 導下，將持續全球運籌管理，並積極洞察客戶需求與市場動態，以及強化產品研發 設計(ODM)能力，增加新產品及客戶，並開創新局以落實永續成長與發展。