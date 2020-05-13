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敦泰IDC擴展攻平板與筆電應用 出貨量增

經濟日報 / 記者鐘惠玲/台北即時報導

IC設計商敦泰（3545）於13日舉行線上法說會，公布每股純益為0.24元。

敦泰第1季合併營收為29.1億元，是近10季高點，季增3.7％，年增77.4％。受惠於產品組合因素，單季毛利率也從去年第4季的20.04％，提升到21.99％。稅後淨利為5,900萬元，季增15.7％，也優於去年同期虧損情況，每股純益為0.24元。

目前觸控與驅動整合IC（IDC）產品線，貢獻敦泰過半業績，主要供應手機應用，敦泰財務長廖俊杰表示，首季相關出貨量持續季增約二成，其中HD產品因為提前規劃產能，供應無虞，FHD Mux 1：6產品也因為獲得客戶青睞，進入放量階段，因此市占率雙雙提升。而高刷新率的產品經過驗證，預計會在未來兩、三個月內量產。

至於平板應用的IDC產品，敦泰指出，相關需求也增加。另外，筆電IDC應用也是該公司發展的方向，預計今年內有機會推出。

整體而言，胡正大認為，疫情影響部分IDC產品需求，但也有部分需求提升，期望今年IDC出貨量表現會比去年成長。

敦泰 IDC

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