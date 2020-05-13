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匯損吃掉獲利 華碩Q1 EPS1.2元

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

品牌大廠華碩今日舉辦線上法說並公布首季財報，本業獲利表現搶眼，但業外匯損干擾、單季匯損高達19 億元，幾乎吃掉大半本業獲利，導致首季稅後純益僅 8.9億元，季減66.35%，年減59.4%，每股純益1.2 元，為2019年轉型以來單季低點。

華碩今年第 1 季品牌合併營收640.43 億元，季減28%、年減23%，毛利率16.4%，季增 3.3 個百分點、年增 4.96 個百分點，營業淨利28.8億元，季增191%、年增225%，營益率4.5%，季增 3.39 個百分點、年增 3.43 個百分點；但受到業外影響，稅後純益 8.88 億元，季減 66.35%，年減 59.4%，每股純益 1.2 元。

華碩首季獲利幾乎全被業外損失吃掉，業外虧損16.32 億元，匯損就有19.06 億元，拖累首季財報表現。

華碩 財報

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