匯損吃掉獲利 華碩Q1 EPS1.2元

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）總經理盧志遠昨（12）日表示，新冠肺炎衝擊全球各產業，導致景氣不確定性升高，但他認為下半年整體半導體產業仍會優於上半年，惟今年第3季傳統旺季是否會如往年旺，仍需觀察。

2020-05-12 23:35