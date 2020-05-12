中小型板卡廠股價熄火 大廠微星、技嘉逆勢揚

中小型板卡廠在比特幣漲勢熄火後，股價也跟著一波回檔，但一線板卡廠微星（2377）、技嘉（2376），以及近年多元化發展的華擎（3515）憑著基本面良好，4月營收繳出不俗成績，帶動今（12）日股價逆勢向上。

先前加密貨幣概念股隨著比特幣飆漲，上漲族群主要以中小型板卡廠為主，反而微星、技嘉等一線板卡廠被冷落一旁，股價並未隨著比特幣而動。

不過，在比特幣「挖礦獎勵減半」題材熄火後，微星、技嘉、華擎等憑藉基本面良好，今日盤中分別上漲逾4%、4%及6%，顯示投資人對大型板卡廠後市仍樂觀看待。

微星4月營收106.08億元，月增2.9%、年增24.2%，連續兩個月佔上百億大關。累計今年前四個月營收391.12億元，年增2.9%。

展望後市，微星董事長徐祥先前指出，英特爾、輝達與超微在第2季起將陸續推出新產品，微星都是一條龍生產，新產品因為單價較高，對提升營收與毛利都有正面幫助，下半年還有輝達的重量級產品。

技嘉4月營收61.66億元，月減2.3%、年增40.6%。累計今年前四個月營收234億元，年增14.6%；展望第二季，技嘉指出，主板因本季因有新品上市，預估出貨量相較首季將有成長。而在伺服器方面，仍然維持暢旺動能，預期將有雙位數增長。顯卡方面則預計本季出貨量將下滑。

市場預期，由於輝達新款顯卡將在第三季推出，在新品尚未出爐前，消費者會觀望等待，導致第二季顯卡市場買氣下滑。

以產品別來看，技嘉首季伺服器營收佔比約18~19%，主板約佔三成，至於顯卡則佔營收比重達45%。以此推估，技嘉第二季顯卡業務下滑之下，將導致第二季整體營收遜於首季。