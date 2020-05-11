中華電4月營收157.2億元 每股盈餘0.36元

中華電信（2412）今（11）日公布自結營收，4月合併自結營業收入157.2億元，較去年同期減少；每股盈餘為0.36元，與第二季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

中華電信公司今日公布自結營收概況。4月合併自結營業收入為157.2億元，較去年同期減少，主要因手機銷貨收入、國際網路營收、行動服務營收及資通訊專標案營收減少，抵銷網際網路應用加值與MOD營收的增加；營業成本及費用為121.7億元，較去年同期減少，主因商品成本及網路互連費用下降；營業淨利為35.5億元；稅前淨利為35.8億元；歸屬於母公司業主之淨利為27.9億元；每股盈餘為0.36元。與第二季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

截至4月底止，光世代寬頻用戶數為362.0萬戶，60Mbps以上的客戶數219.9萬戶，其中，100Mbps以上客戶達164.2萬戶。MOD客戶數達208.7萬戶，行動通信總客戶數達1,099.4萬戶。