遠傳4月財報揭曉 每股盈餘0.22元
遠傳電信（4904）今（11）日公布今年4月自結營利。4月遠傳合併總營收61.41億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.9億元與7.12億元。4月單月每股盈餘 （EPS）為0.22元。
累計至今年4月，遠傳合併總營收255.30億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為92.93億元與28.84億元；自結之稅後每股盈餘為0.89元，已達成全年度財測目標36%。
遠傳布局5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安關鍵技術力效益持續顯現，4月份新經濟營收穩定成長，年成長率達20%，資通訊業務營收年成長幅度達32%。
遠傳行動通訊業務表現穩健，除了漫遊業務受疫情影響衰退，月租型用戶數與總用戶數維持正成長，月租型客戶流失率持續低檔。遠傳順利通過5G事業計畫書、資安計劃書與基地台架設許可，全面展開5G網路佈建，除了和第一個重量級5G企業專網客戶完成簽約，更與5G服務領導業者韓國電信（Korea Telecom，KT）透過VR （Virtual Reality，虛擬實境）線上簽訂合作備忘錄(MOU)，展開包含5G、數位內容、漫遊服務等策略合作計畫，共同加速5G發展，豐富消費者的5G行動生活。
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