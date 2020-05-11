遠傳4月財報揭曉 每股盈餘0.22元

晶技（3042）股價盤整幾天後，今（11）日盤中漲幅近4%，再挑戰5日線反壓。法人分析，晶技目前占有蘋果iPhone的石英元件比重接近一半，加上華為的手機和網通設備有四成以上的產品需要石英元件產品，看好未來擴產之後的占比持續增加，長線營運將不看淡。

2020-05-11 14:33