Mini LED商機看好 設備廠惠特股價寫三個月新高

全球最大LED測試及分選設備製造商惠特（6706）原本市場就看好該公司今年在Mini LED、VCSEL、半導體等新產品出貨的帶動下，全年業績展望正向，近日更由於Mini LED商機吸引市場目光，股價持續向上攀升，今（11）日盤中股價高點來到128元，寫下近三個多月新高。

惠特光電近幾年在新產品研發具成果下，也帶動營運成長，該公司在2005年研發整合型LED晶粒及晶圓點測機，2012年跨足雷射加工領域，開發多項雷射微細加工系統，專注半導體與 PCB 領域。

惠特在營運布局上，近二年來，由於各大LED廠積極投入Mini LED及Micro LED研發，其中Mini LED今年下游應用產品已經開始出貨，目前主要以戶外顯示屏，高階電競顯示器、車用顯示器及平板電腦為主，預期在明（2021）年將進入高速成長，而Micro LED也持續發展在穿戴裝置及車用顯示上發展，而惠特點測機及分選機因可降低Mini LED生產成本，近來接獲不少點測機及分選機訂單，成為推升今年營運重要動能。

此外，市場法人指出，惠特今年下半年起將受惠蘋果在平板及筆電，導入Mini LED 背光源，帶動其LED點測及分選代工收入出現較明顯的成長動能。天風國際證券分析師郭明錤也看好惠特在蘋果Mini LED供應鏈的貢獻度。