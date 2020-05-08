聯電4月營收創新高 世界探三個月新低

晶圓代工廠聯電（2303）、世界先進（5347）4月業績表現不同調；聯電營收攀高至新台幣150.59億元，創歷史新高紀錄；世界先進4月營收則滑落至25.85億元，為3個月新低。

受惠電腦週邊和消費性電子產品需求暢旺，聯電4月營收達150.59億元，月增3.35%，年增24.64%，並刷新歷史新高紀錄。

聯電預期，第2季在客戶需求略升下，晶圓出貨量可望增加1%至2%，產品平均售價也將揚升1%至2%，即季營收將季增2%至4%，並將改寫歷史新高紀錄。

外資指出，聯電第2季營運動能強勁，但客戶終端需求受新冠肺炎疫情影響，在客戶面臨庫存調整之下，對營運的影響可能將在下半年顯現。

世界先進4月則因晶圓出貨量減少影響，營收滑落至25.85億元，月減10.14%，年增12.6%，為3個月新低水準。

在電源管理晶片與大尺寸面板驅動IC客戶需求熱絡，世界先進預期，第2季總營收可望達80億至84億元，將季增2%至7%，並同創歷史新高紀錄。