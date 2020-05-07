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套泳圈難脫身、乾性溺水 成孩童戲水隱藏危機

受疫情干擾 由田新技Q1每股虧0.27元

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

AOI大廠由田新技（3455）今（7）日公告2020年第1季財報，單季合併營收達2.45億元，毛利率43%，每股虧損0.27元。由田新技發言人林芳隆說明，公司顯示器檢測相關營收於第一季受大陸疫情停工、入境管制及日韓歐美前後配套設備延後安裝影響，導致原訂單出貨延後與營收有所波動。

但據目前情況判斷，由田指出，延遲現象應有機會短期內緩解，中國各地工廠逐步復工將恢復拉貨力道。第一季原為傳統由田營收淡季，公司可望於第二季起營收表現逐季墊高。

由田歷年主要營收來自電路板及顯示器光學檢測設備，公司近年持續進行產品線廣化與公司體質調整，同時受惠5G商機帶動半導體及PCB產業鏈技術升級，由田提前佈局的半導體、COF、卷對卷、PCB及軟板檢測相關設備開發與客戶關係皆依原有計畫順利進行中，多項新產品已陸續導入客戶端進行測試，加上公司原主推之高階載板檢測與AI智能軟體亦穩定推動中，將有利於公司營收及毛利率優化。

林芳隆也表示，2020年公司全年營收審慎樂觀，疫情對可能的成效展現會有一定程度的影響，但總的來說，公司判斷2020年在深化技術與產品線布局將有良好成果，新產品營收可望於下半年開始挹注，整體營收發酵可期。

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