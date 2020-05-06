外資：聯發科具備抗疫的所有投資主題
雖然新冠肺炎疫情持續衝擊企業獲利，但外資持續看多聯發科，認為聯發科是疫情受惠股，最近紛紛調高目標價，上看530元，投資評等多為「買進」或「優於大盤」。
最近多家美系外資將聯發科的目標價調高到450元，里昂更將聯發科的目標價從425元一舉調高到530元，重申投資評等為「買進」。里昂在最近的報告指出，聯發科具備抗疫的所有投資主題，也就是5G、人工智慧（AI）、雲端（cloud）及連結（connectivity）。
里昂指出，雖然聯發科今年下半年的4G系統單晶片（SoC）庫存令人擔心，但由於聯發科在5G的市占率高，在今年艱困的智慧型手機市場中，聯發科是極少數的精選贏家。
里昂指出，聯發科在5G手機市場的市占率高，在雲端、AI及特殊應用IC（ASIC）的業務更是新亮點，每股純益（EPS）預期將從去年的14.51元大幅成長27.9%，成為今年的18.55元，以15 倍的本益比來估算，目標價上看530元。
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