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光磊傳經營權爭奪 公司高層公告澄清

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

LED廠光磊（2340）傳出經營權之爭，該公司指出，5日公司收到公司高層，包括現任董事長王虹東、總經理李榮寰及系統事業處副總陳順治存證信函，請求公司為其澄清公告指出，三人是光磊科技的董事候選人，並非股東大三得光電提名，並強調，不得以三位高階經理人名義徵求委託書。

光磊科技發言人陳建璋經理表示，該公司在5日收到董事長王虹東、總經理李榮寰及系統事業處副總陳順治存證信函，主要是澄清董事提名及徵求委託書二個事項，公司也以重大訊息公告。

光磊指出，該公司董事長王虹東等三人強調，目前為光磊科技109年股東常會的董事候選人提名，三人強調是由光磊公司董事會的提名，並非股東大三得光電公司的提名，此外，相關公告也提出，王虹東等三人，告知大三得光電公司絕不得以三人的名義或妄稱與三人有關，而對外徵求委託書，否則勢必追究冒名的責任。

對於公司是否出現經營權爭奪，公司方面並未正面回應，不過，低調指出確實是第一次出現這樣的情況。

此外，觀察光磊的董監事持股，其中，最大股東為日亞化，日亞化日本公司及日亞化（台灣），就分別持股光磊5.72%，合計持股比重為11.44%，至於大三得光電目前持股，公司方面僅表示仍在進一步了解中。

日亞化

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