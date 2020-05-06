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中電、大亞爆量上漲 挑戰新高

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

電纜廠中電（1611）、大亞（1609）今（6）日雙雙爆量，股價相對大盤強勁，盤中分別上漲4%及1%。

中電今年宣布現金減資一成，加上1.2元現金股利，股東預計可拿到2.2元現金，激勵股價攀升，漲幅超過一成，並站回所有均線之上。中電今天開低走高，盤中成交量突破2千張，上漲4%，最高點來到13.95元，創下近期波段新高，股價來到兩年新高點。

中電照明本業穩健，2019年全年稅後純益為8億元，年增10.82倍；每股純益（EPS）為1.94元，為近10年新高，減資及業外挹注是主因。中電去年第三季辦理減資，隨後出售桃園龜山廠房及土地資產給英業達，處分利益約9億元，於去年第4季入帳。另外，中電也透過資源重整及製程改善，減少營業費用，提高獲利表現，

今年以來，中電持續活化資產，1月公告處分台南樹谷園區土地，預計處分利益為2.82億元，每股貢獻度達0.79元，認列時間未定。面對照明市場競爭激烈，中電今年展望依舊審慎。公司稱將持續深耕廣耘通路，針對區域特性開發潛力市場，並朝智慧照明市場發展。

大亞近月來股價也向上，漲幅達四成，股價站上所有均線，今日盤中開高後拉回震盪，上漲逾1%，同樣挑戰今年1月中旬高點12.15元。

大亞去年度每股擬配現金股利發0.3元，配發率、現金殖利率均為三成。展望上半年，全球新冠肺炎疫情爆發，漆包線客戶下單力道減弱，大亞營運展望轉趨謹慎。

大亞今年發展重心將擺在太陽能發電新事業，預計明年開始收成。大亞子公司心忠電業今年初拿下台南學甲太陽能電廠籌設案，預計年底併聯發電，裝置容量為76MW。隨著明年躉購電價收入增加，大亞預估售電營收占比可望增加至2到3%。

太陽能電廠

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