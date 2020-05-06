力成公告駭客攻擊已復原 股價由黑翻紅

記憶體封測大廠力成（6239）今（6）日在股市觀測站重大訊息公告，受駭客攻擊而影響的伺服器已逐漸復原，公司機密資料皆無影響，湖口廠區生產作業僅短暫停工，受影響的程度有限，目前大多恢復正常，此事件對公司尚無重大影響。

力成今日股價以99.3元小跌開出，盤中股價緩步上揚，早盤股價高點一度重新回升到100.5元位置。

力成昨天下午約12時30分，湖口廠區部分伺服器受到勒索病毒攻擊，該公司在第一時間就將受影響的伺服器和網站關閉，並進行隔離作業，公司內部IT人員與外部資安專家共同協助，清除勒索程式。

力成指出，受影響的伺服器作業已經復原，公司及客戶的資料完整性和機密性，沒有受到影響。湖口廠區生產作業受影響有限。