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元太彩色電子紙新品吸睛 激勵股價帶量揚

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

元太（8069）彩色電子紙布局再下一城，日前和面板廠群創（3481）合作，發表28吋全彩電子紙看板應用，未來雙方也將攜手搶攻大尺寸ACeP全彩電子紙市場。元太新品吸睛，帶動今（5）日股價由黑翻紅、帶量走揚，盤中最高一度漲至31.05元，一舉收復5日線及年線，站在所有均線之上。

元太彩色電子紙去年（2019）正式邁入量產，跨足教育、零售等市場，目前供不應求。此次與群創合作，元太董事長李政昊表示，群創是元太唯一的大尺寸ACeP模組生態鏈合作夥伴，未來藉由雙方在技術與業務同步結合的強強合作，將能擴大彩色電子紙應用的層面，更為市場所矚目及採用。

元太累計今年第一季合併營收29.22億元，年減1.1%，隨著中國大陸廠區陸續復工，來自新冠肺炎疫情的衝擊，已逐漸趨緩。李政昊日前指出，疫情帶來影響，同時也出現新機會，如線上學習、線上辦公、廣告看板等，都出現契機，電子標籤需求比以前更強，訂單能見度能看到第二季。

元太 電子紙 群創

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元太攜手群創光電進軍大尺寸全彩電子紙市場 布局智慧城市等應用發展

元太攜群創 開發新應用

群創攜手元太 開發28吋全彩電子紙看板應用

群創攜手元太 搶攻大尺寸全彩電子紙市場

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