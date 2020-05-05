元太彩色電子紙新品吸睛 激勵股價帶量揚
元太（8069）彩色電子紙布局再下一城，日前和面板廠群創（3481）合作，發表28吋全彩電子紙看板應用，未來雙方也將攜手搶攻大尺寸ACeP全彩電子紙市場。元太新品吸睛，帶動今（5）日股價由黑翻紅、帶量走揚，盤中最高一度漲至31.05元，一舉收復5日線及年線，站在所有均線之上。
元太彩色電子紙去年（2019）正式邁入量產，跨足教育、零售等市場，目前供不應求。此次與群創合作，元太董事長李政昊表示，群創是元太唯一的大尺寸ACeP模組生態鏈合作夥伴，未來藉由雙方在技術與業務同步結合的強強合作，將能擴大彩色電子紙應用的層面，更為市場所矚目及採用。
元太累計今年第一季合併營收29.22億元，年減1.1%，隨著中國大陸廠區陸續復工，來自新冠肺炎疫情的衝擊，已逐漸趨緩。李政昊日前指出，疫情帶來影響，同時也出現新機會，如線上學習、線上辦公、廣告看板等，都出現契機，電子標籤需求比以前更強，訂單能見度能看到第二季。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言