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比特幣重回9千美元關卡 概念股逆勢飆漲

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

加密貨幣比特幣近期重新攻上9,000美元價位，帶動中小型板卡廠今（4）日逆勢抗跌，領頭羊撼訊（6150）攻上漲停板，映泰（2399）、麗臺（2465）、承啟（2425）等也相繼上揚。

根據加密貨幣網站CoinDesk報價，比特幣近期漲勢凶猛，4月30日攻上9,371.96美元價位，儘管隨後陷入震盪，但到今日前價格大多穩守在9千美元上下。

此波比特幣向上攻堅，市場認為，主要是美國總統川普威脅對中國大陸祭出報復性關稅，導致投資市場風險升高，比特幣成為資金避險港口。此外，由於比特幣挖礦獎勵即將減半，也有助支撐比特幣價格。

不過，今日比特幣早盤出現回檔，價格落在9,000至8,700美元區間震盪，但隨著比特幣攻上信心關卡9,000美元，也帶動台股相關加密貨幣概念股近期漲勢。

撼訊今日一早攻上漲停，在其領頭下，中小型板卡廠映泰、麗臺、承啟跟著上攻，不過，一線板卡廠微星（2377）、技嘉（2376）則下跌，相較於台股大盤重挫，板卡族群相對逆勢抗跌。

值得一提的是，儘管比特幣已逐漸躍升為避險資產一環，在市場看衰現股行情時，比特幣大多與同具避險價值的黃金連動，呈現上漲態勢。

但觀察在2、3月全球投資市場暴跌時，比特幣價格卻大幅跳水，在3月中旬甚至跌到1比特幣兌5,300美元價位，顯示比特幣作為避險資產的功能性還有待商榷。

此外，儘管先前台灣板卡廠受惠加密貨幣挖礦商機，顯卡出貨量出現明顯增長，帶動營運三級跳，但隨後比特幣價格直直落，也導致顯卡出現大量庫存，台廠不得不進行大規模清庫存，導致營運出現衰退，也因此讓台灣板卡廠對加密貨幣商機保守看待。

比特幣 加密貨幣

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