友訊攜手佳世達 突襲撤換明泰董事長李中旺

友訊經營權大戰越演越烈，市場派台鋼集團結合友訊董事會成員明泰董事長李中旺、友訊前總經理林仕國等，盼拿下友訊經營權進行改革，而公司派友訊董事長胡雪力守經營權，今（30）日更出招，在明泰（友訊為明泰大股東）董事會提案，攜手佳世達（佳世達為明泰大股東），撤換明泰董事長李中旺，由佳世達法人代表黃文芳擔任明泰董事長，且即日生效。

明泰今天舉行董事會，原本將通過第1季季報等例行議案，後來友訊法人代表變更議程，提案更換董事長，改由佳世達法人代表黃文芳接任明泰董事長，佳世達也樂於接受。

翻開明泰董事會名單，李中旺及明泰總經理林裕欽是個人董事，佳世達持有兩席明泰董事，法人代表為陳其宏及黃文芳，友訊持有兩席明泰董事，獨董則為黃明富、林茂昭。

友訊代表提案更換董事長後，友訊及佳世達各兩票共四票支持，加上總經理林裕欽也投票支持更換董事長，以五比三通過提案。李中旺原擔任明泰董事長植物確定解任，而李中旺擔任明泰執行長職務也一併解任。

目前佳世達董事長陳其宏兼任明泰副董事長，明泰新任董事長黃文芳則為佳世達商業暨工業用產品事業群暨事業群總經理。佳世達持有明泰二成以上股權。