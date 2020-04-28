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Q1財報喜 12羅漢展威

聯合晚報 / 記者葉子菁／台北報導

上市櫃公司第一季財報陸續公布，儘管今年新冠肺炎疫情干擾，不過，仍有不少公司逆勢繳出亮眼的成績，目前包括信邦（3023）、台積電、大立光、景碩等12檔第一季稅後純益皆較去年同期增加，可望成為盤面上的多頭指標。

截至昨日，僅約31家上市櫃公司公布財報，其中，12家公司今年表現較去年同期成長，包括信邦、寶雅、勝一、晶睿、大立光、景碩、宇瞻、精測、台虹、華票、聯電及台積電。

從稅後純益年增率來看，台虹第一季獲利年增1,266%，表現相當搶眼；景碩、宇瞻也有逾一倍的年增率；台積電、精測年增率逾九成；聯電年增率逾八成，勝一、信邦、華票都有年增率雙位數的成長。

其中，台虹今年受惠5G相關的散熱材料、高頻高速材料帶動下，營運逐步復甦，第一季稅後純益較去年轉虧為盈，去年第一季虧損主要是為退出太陽能事業，採取一次性提列減損。景碩受惠大陸5G基礎建設優於預期，推升第一季稅後純益較去年同期轉盈。

法人說，本周台股上市櫃公司財報陸續公布，預期基本面表現正向的個股將為多頭指標。

台積電 景碩 財報

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