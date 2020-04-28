隆達3月每股淨損0.01元 法人估首季恐呈現虧損

LED廠隆達（3698）近期因股價波動劇烈，應主管機關列為警示股，並公布3月自結數，其中，3月該公司自結單月虧損約900萬元，市場法人認為，隆達第1季營收是近幾年來單季新低，推估該公司首季業績可能呈現虧損表現。

隆達公布自結3月稅後淨損900萬元，單月每股淨損0.01元；第1季營收16.79億元，季減19.3%，年減22.6%。

市場法人認為，該公司單季營收寫下近幾年單季新低，再加上3月營收已是首季3個月中，營收表現最佳，因此，推升隆達今年第1季業績可能呈現虧損。

對於3月營運表現，隆達指出，3月營運受新冠肺炎疫情影響，導致營收、獲利均下滑。而去年第4季與前年同期營運的差異，則受美中貿易戰影響終端需求，且產業供需失衡狀況並未緩解影響。

隆達近二年持續調整營運策略，將低價的照明相關產品逐漸退出，雖然營收規模略為受影響，不過，整體毛利率水準呈現上升趨勢，有利未來營運再表現，再加上該公司也持續提升MiniLED等毛利率相對較高產品出貨比重，市場看好該公司未來長線營運展望。

隆達目前在MiniLED背光應用產品包括電視、電競螢幕、筆電、車用面板及 VR 等，除 Mini LED 背光外，也已有 Mini RGB 顯示器產品陸續出貨。去年新推出的Mini LED 新技術 I-Mini Blue 背光燈板，繼先前導入電競面板應用後，也導入國內電競筆電大廠並已量產上市。

此外，今年來防疫商機爆發，UVC LED 市場需求增加，隆達表示，隨身殺菌相關產品已開始出貨，但應用在空氣清淨機、掃地機器人等高階產品，還在與家電大廠合作開發中，雖已完成開發，但還在實測階段。