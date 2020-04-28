系微UEFI韌體切入醫界超級電腦 研究新冠病毒傳播途徑

正當全球醫學界為新冠肺炎病原傳播途徑傷透腦筋之際，BIOS韌體晶片廠系微（6231）旗下UEFI韌體產品為醫界超級電腦所採用，宣布切入芬蘭IT科學中心Atos BullSequana X1000超級電腦系列，協助進行模擬COVID-19病原傳播應用。

系微指出，UEFI韌體產品InsydeH2O搭載於由芬蘭IT科學中心在去年9月所推出Atos BullSequana X1000系列的Puhti超級電腦，該款電腦近期被用以進行模擬重大病源SARS-CoV-2在公共場合散播之應用。

Puhti超級電腦為Atos BullSequana X1000百億等級計算的超級電腦系列之一並搭配英特爾Xeon高性能可擴充處理器，其682個CPU節點可提供高達1.8 petaflops的最高理論運算效能。運用系微InsydeH2O解決方案的可靠性、穩定性和先進的韌體功能套件，進行模擬COVID-19流行性疾病等提供所需要的性能、密度、可擴展性與能源效能。

目前一組芬蘭IT科學中心研究員利用Puhti超級電腦的功能來模擬解釋像是COVID-19的病原體如何在雜貨店等公共場所中進行傳播。該模擬旨在透過分析人們排放的氣膠粒子如何在空氣中移動、散播和徘徊來幫助解決各種活動相關風險的不確定性。