日本村田因疫再停工 國巨可望迎轉單

全球第一大MLCC廠日本村田製作所（Murata），旗下富山村田製作所在上周六（25日）發布，又有廠區員工確診新冠肺炎，截至目前為止，已是村田旗下工廠第三度受疫情影響停工，再次顯示出日本疫情的嚴重現況。台灣被動元件龍頭國巨（2327）後續則可望迎來大量的轉單效益，今（27）日國巨股價也表現強勢。

村田為全球第一大被動元件供應商，市占率高達30%以上，若日本疫情繼續延燒，恐為MLCC供需增添一大變數。上國巨今（2020）年第一季受惠客戶拉貨效應，表現優於預期，近日市場傳出，即將公布第一季財報將優於市場預期，法人看好國巨整體獲利表現，預估後續業績相當可期。

受到新冠肺炎疫情延燒全球，國巨在大陸蘇州廠、東莞廠較早復工，使得國巨成為遞延復工聲浪中的少數亮點，加上5G基地台及手機訂單增溫，PC及手機被動元件缺貨，也讓第一季繳出亮眼成績單。

由於其他被動元件廠商生產與運輸受到阻礙，國巨預期第二季稼動率將逐步增加至60%-70%，自4月開始採用新報價模式，反映缺貨的成本上升，致使營收有機會逐月成長。

法人說，國巨現階段約60%營收來自3C產品，且主要定位以在中低階產品為主，2019年11月宣布收購美國基美（KEMET）後，憑藉基美深耕在高階車用及工業領域，加上已是汽車大廠安全相關被動元件供應商，在產品策略組合下補足國巨集團車用市場拼圖，不僅擴大電子零組件服務與全球營業市場能見度，也達到完善全球化布局。上周美國海外投資委員會（CFIUS）也正式核准國巨與基美合併案，預計將可提前於今年第三季完成收購。

法人分析，全球被動元件市場自去年底開始需求大幅提升，加上日本村田、TDK等行業巨頭因疫情停產，致使大陸各廠在回補庫存上出現需求缺口，而疫情為遠程辦公學習帶來的電腦、遊戲機和服務器相關訂單湧入，在轉單效應拉抬下國巨仍可望持續受惠，再加上基美併入財報後，營運有機會再現高度成長。