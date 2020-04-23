信邦Q1稅後淨利4.48億元 年增22.84%
信邦（3023）今（23）日公布第1季財報，第1季合併營收44.83億元，較去年同期40.09億元成長11.83%；合併毛利率25.72%，與去年同期合併毛利率相同；第1季稅後淨利4.48億元，較去年同期3.65億元成長22.84%，是歷年同期新高；每股稅後純益1.93元。
信邦指出，第1季雖受新冠狀病毒肺炎疫情影響，因能掌握客戶端的需求，已將農曆假期期間的產能需求，調整至第4季淡季的期間生產，在2月產能不足的狀態下，有庫存可供出貨，營收仍較去年同期成長11.83%，但在稅後淨利之表現，卻較去年同期成長22.84%，主要係營業費用的管控，僅較去年同期成長0.23%。
第1季整體營運表現，不論在營收及稅後淨利，均繳出歷年同期高點之佳績。展望第2季，隨著各產業需求的逐漸增溫，營運將優於第1季。
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