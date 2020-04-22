富邦ETN連結二報酬指數 調整成分股權重
富邦ETN所連結的報酬指數皆設定進行每年一次的定期審查，以檢視指數組成股是否符合指數編製規則，其中「特選大蘋果報酬指數」與「特選世代行動通訊報酬指數」皆在4月進行定審。
「特選大蘋果報酬指數」最新指數組成股標的不變，仍為日月光控股、台積電、鴻海、台達電、大立光、廣達、可成、國巨、和碩及光寶科十檔。
「特選世代行動通訊報酬指數」最新指數組成股標的新增三檔，最新的十檔成分股為智邦、啟碁、中磊、聯發科、智易、遠傳、中華電、明泰、瑞祺電腦與眾達-KY十檔。
「特選大蘋果報酬指數」與「特選世代行動通訊報酬指數」皆由台灣指數公司所編制，兩指數組成股皆為10檔上市標的股票組成，每年4月定審一次，以4月的第七個交易日為審核基準日，審核資料截至3月的最後一個交易日，每次定審後維持固定組成股檔數10檔，最高權重設定為12%，組成股定期審核結果，於4月的第7個交易日發布技術通知後，間隔5個交易日後生效。
指數投資證券ETN商品交易稅低廉為千分之一，發行後可採次級市場直接掛牌交易，投資機動性高，且ETN連結報酬指數直接反應指數表現，除管理費以外無追蹤誤差，同時報酬指數成分股配息直接滾入指數直接進行再投資的特點，可將投資效率極大化並具有節稅效益，惟須留意ETN發行年限及提前強制贖回機制等規範，並詳閱商品公開銷售說明書。
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