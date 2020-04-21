台達電近月處分聯合再生能源持股 損失7.51億元
台達電（2308）公告，自去年11月14日至今（21）日為止，合計處分所持有聯合再生能源持股合計4.34萬張，平均每單位價格6.91元，總交易金額達3億元，估計處分損失7.51億元。
依據台達電公告，累積持有聯合再生能源持股（含本次交易）約9,179萬股；累積持有金額（含本次交易）約22.19億元，持股比例（含本次交易）3.44％。聯合再生今天收盤價為5.06元，下滑0.17元。
聯合再生能源為太陽能電池大廠新日光、昱晶及昇陽光電三合一而成，台達電於2012年將旗下太陽能電池公司旺能與新日光合併，台達電因而成為新日光大股東，隨著新日光再與昱晶、昇陽光電三合一，台達電也成為聯合再生能源股東之一。
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