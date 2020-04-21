台達電近月處分聯合再生能源持股 損失7.51億元

被動元件產業中，下游廠商客戶陸續復工、且拉貨積極，加上陸續對於代理商與直銷客戶調漲售價，出貨數量與單價呈現價量齊揚，因此推升營收明顯跳升。投顧對於被動元件廠商的展望相對樂觀，且對於國巨（2327）、奇力新（2456）與華新科（2492）的評等給予買進的建議。

2020-04-21 14:32