華通去瓶頸小增軟硬結合板產能 看好多元應用

華通（2313）規劃軟硬複合板今年的產能以去瓶頸方式略增10~15%產能，據了解，來自多元應用帶動，除了在美系客戶耳機類產品增加市佔，於中系客戶的穿戴式產品以及手機鏡頭、電池管理模組等的訂單也頗有斬獲。

對於目前市場從年初就存在美系客戶手機可能延後發表或下修今年出貨量、或耳機類產品採用SIP的解決方案等負面傳聞，華通表示，軟硬複合板具有其獨特性，淡旺季也較其他產品明顯，雖然攜帶式產品的設計多變，是軟硬複合板面臨的一個挑戰，同時也是一個機會。

華通觀察，除了在這幾年努力拓展新客戶以及新產品應用頗有斬獲外，並且謹慎的進行產能擴充配置，已將個別單一客戶產品的影響比重逐年降低，在軟硬複合板的接單是處於一個健全的狀況。

展望未來，華通強調，因為客戶和產品夠多，所以可以相對於同業看的較廣、較遠，很多風險都可以預作準備獲得適當的控制，並且有足夠的時間來做因應，這就是這幾年華通得以在不確定性高的環境下持續穩健營運的優勢。