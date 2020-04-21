投顧喊買 被動元件3雄出列

被動元件產業中，下游廠商客戶陸續復工、且拉貨積極，加上陸續對於代理商與直銷客戶調漲售價，出貨數量與單價呈現價量齊揚，因此推升營收明顯跳升。投顧對於被動元件廠商的展望相對樂觀，且對於國巨（2327）、奇力新（2456）與華新科（2492）的評等給予買進的建議。

國巨第一季營收100.20億元，與前季營收相比呈現小幅成長。法人認為，由於NB需求占產業需求的兩成之多，加上目前供需吃緊，庫存天數持續降低，本季稼動率逐步攀升，預期本月營收受惠價格與拉貨的同步增長而揚升。

奇力第一季營收36.20億元，稍低於市場預期。公司表示，電感多屬於客製化產品，價格波動不大且需求穩定，目前小顆模壓電感訂單需求最好。

華新科第一季營收63.74億元，符合市場預期，法人預估本季復工率升至八成以上，5G 智慧機的換季需求將接棒，均有利下半年訂單回彈。