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凡甲Q2伺服器、筆電接單旺 股價跳上10年新高

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

品牌及北美雲端客戶大單到，連接器廠凡甲（3526）第2季營運淡季不淡，伺服器及筆電接單旺盛，單月營收逐月成長，營運重回成長軌道，激勵股價一度創高來到94.8元，漲幅9.12%，改寫近10年新高紀錄。

凡甲近期股價表現強勁，受惠於疫情帶動伺服器及筆電雙成長產品線接單大增，其中伺服器受益於品牌及北美雲端服務客戶因疫情催生數據中心需求，加快腳步建置帶動伺服器需求大增。

尤其5G在今年進入商轉，訊號傳輸量較過去4G大幅倍增，對於伺服器算力要求度提高，且目前包括：阿里巴巴、亞馬遜、谷歌、臉書等大型資料中心無不導入人工智慧功能，以因應處理龐大資料量，算力提升耗費功率，相對應是高電流連接器線需求大增，而凡甲專攻40安培以上大電流連接器，最高還可支援到90安培，直接受益於5G傳輸量及導入AI增加提升，對大電流連接器需求，法人預估今年凡甲伺服器營收將望出現20%年成長。

另外，占營收比重約35%至40%的筆電部分，則受惠於各國積極居家防疫，遠距辦公、教學帶動筆電需求大增，相關連接器拉貨動能強勁，凡甲在筆電產品線豐富，且與客戶建立長久合作關係，優先受惠於這一波疫情帶動需求。

筆電 連接器

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