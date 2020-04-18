外資狂敲 台積寫六驚奇

台積電法說會旺，摩根大通等九大外資最新報告，八家高喊買進，並有三家調升目標價，激勵台積電昨（17）日開盤大漲，創下六大紀錄，包括外資重砸174億元搶進、買超達5.7萬張、大漲20元、漲幅近7%、成交量衝高及市值暴增逾5,000億元。

台積電昨日寫下六紀錄，分別是外資狂砸174億元買股，為開放外資進入台股來第一，並大幅超越2015年4月24日史上第二高的135億元；其次，外資買超逾5.7萬張為史上第25大，也是近五年外資罕見買逾5萬張；第三，台積電漲20元收306.5元，是史上第二大漲元；第四、漲幅6.98%排第八；第五、成交值357億元占大盤15.3%，為史上前11大；第六、單日市值增5,189億元是史上第一，總市值抵7.94兆元。

權王振臂一呼，台股昨開高大漲，一度飆升334點，帶動外資回頭買超203億元。九大外資最新報告，除保守的麥格里重申台積電中立，其他都喊買，並有摩根士丹利、高盛和美銀調升目標價，滙豐、大和及麥格理略為調降，最高是花旗喊出的365元。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志昨日新發布近15頁報告，肯定台積電先進製程強大，支撐上半年營運幾不受新冠肺炎影響，下半年庫存風險也能積極控制，加上資本支出和增發股利不變，有望持續吸引熱錢。

高盛指出，台積電第1季超旺，獲利表現超乎預期，對前景樂觀的程度又下修有限，為此該券商調整先前太保守的看法，上修今、明年每股純益為15.7元、17.3元。

摩根士丹利認為，台積電對5G、HPC看法比預期好，上修今年預估每股純益至16.2元，並看好台積電本益比僅18倍，還會漲。

下修台積電目標價的外資，則以調降下半年財測為主，主要考量台積電顧慮庫存調整，將其視為主要風險。