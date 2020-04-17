勝華台中工業地、廠辦8.4億標脫 溢價7.6%

勝華科技楊梅廠土地在去年10月順利以13.18億元、溢價7.6%標脫後，15日由再標售台中市西屯區台中工業區土地2,963坪、建物7,853坪的高科技廠房，並由傳產大咖以約8.4億元標下。

劉美華表示，勝華科技曾是全球第二大觸控面板廠，也曾是蘋果重要的觸控面板供應商，在2014 年9 月爆發財務危機，向法院申請重整獲准後，由公司在全台資產執行標售；目前進度除了楊梅廠土地、台中工廠已標脫外，接下來還有桃園市楊梅區幼獅廠、台中環中廠及潭子廠待價而沽，已有多組國內外大型廠商詢問中。

劉美華分析，今年以來全台工業土地交易面積為12.88萬坪，占全體土地交易23.49萬坪的55%，不但獨占鰲頭，相對去年占比僅30%來看，比重激增25個百分點；另外今年工業土地交易件數占比達37%，不僅超過住宅區的35%、商業區的22%，更比去年同期僅23%占比大增14個百分點，顯示無論從土地到廠房、廠辦，各類工業地產投資已成為商用不動產市場交易最強的主力。

劉美華強調，政府推動的投資台灣三大方案，去年申請金額頻傳捷報，今年更有開花結果之勢，預計在急單、轉單效應之後，不僅讓製造業回台的議題持續升溫，加上國內企業對工業土地也有不錯需求之下，認為工業地產在疫情解除之後還會放量成交。