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定穎Q2審慎樂觀 全年可望逐季成長

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

PCB廠定穎（6251）儘管首季受到新冠肺炎干擾，但進入第2季，中國伺服器客戶訂單大增，且NB用面板需求強勁，加上美系電動車大客戶今年新增多樣產品量產，相比去年有顯著成長，定穎預估，第2季營收審慎樂觀，全年仍能呈現逐季成長趨勢。

定穎今（16）日舉行線上法說會，儘管首季受到新冠肺炎干擾，影響中國廠區生產，但目前為止稼動率已恢復正常，對網通、醫療、儲存、光電與車用業務今年動能仍具信心。

定穎看好儲存式裝置應用，伺服器和雲端系統需求持續增加。在通訊及網通產品方面，中國伺服器客戶訂單第2季增加很多。而光電板方面，用於NB面板需求強勁，並新接到歐美客戶醫療設備及呼吸機面板訂單，並開始量產。

此外，定穎今年強攻伺服器及網通產品，包含小基站、天線模組、交換機／路由器等。其中5G產品已接到訂單，並開始出貨。

定穎近年積極布局車用市場，汽車板營收從2014年9%，到去年站上42%。儘管今年車市需求不佳，但因汽車電子產品含量不斷增加，帶動車用PCB需求成長，因此定穎看好今年汽車板營收佔比仍會持續成長。

法人關注，定穎美系電動車大客戶布局，定穎目前產品涵蓋中央控制面板、電源控制系統、超級充電器、變頻器控制模組等。

定穎2019年只有生產該客戶1個料號，到今年第1季度已有8個料號量產，且有數個正在打樣中；整體來看，今年電動車板在汽車板營收佔比會提升，相比去年將呈現顯著成長。

定穎發言人劉國瑾指出，汽車板第1季雖有部分客戶停工，但對公司影響不大，但除此之外，儲存裝置、光電板用在筆電上、醫療用板皆有成長。

展望未來，定穎預估，第2季營收審慎樂觀看待。從整年度來看，儘管外在有疫情干擾，但預期今年營收仍能呈現逐季成長趨勢，但仍需觀察市場狀況，若順利的話，獲利可望延續2019年下半年情況。

營收

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