鈺太接獲筆電、遊戲機、TWS急單 Q2營運挑戰新高

MEMS麥克風晶片鈺太（6679）第1季營運淡季不淡，第2季營運持續攀升，受惠於疫情帶起宅經濟需求，筆電、TWS及遊戲機追加訂單強勁，尤其在高階MEMS麥克風放量，法人預估第2季營收較上季呈現雙位數成長，有機會挑戰歷史新高記錄。

鈺太受惠於這一波疫情帶動筆電需求，筆電用MEMS麥克風晶片出貨量大增，其營收比重約六成來自筆電，聯想、華碩、宏碁及某美系品牌均為其客戶，隨著影音視訊對於收音品質要求提高，筆電不僅導入MEMS麥克風晶片更提升規格，對對抗噪、收音品質要求度提高，鈺太高階MEMS麥克風晶片比重提升，有助於優化整體獲利結構。

MEMS麥克風晶片應用朝多元化發展，今年原看好智慧電視成長潛力，然因疫情重創全球電視產業鏈，東京奧運與歐洲國家盃足球賽兩大運動賽事已宣布延期，全球五大電視品牌出貨銳減，鈺太連帶受到波及，不過，也因疫情使得新切入遊戲機及TWS拉貨優於預期。

去年底順利切入PS5供應鏈，成為MEMS麥克風晶片主要供應商，這一波各國居家令帶動遊戲機一夕之間需求大增，包括：任天堂、XBOX與索尼PS系列均銷售長紅，連帶使得鈺太遊戲機部分出貨量出現倍數成長，法人預估第2季遊戲機部分出貨量將持續放大。

另外，居家辦公或教學視訊對於收音抗噪要求提升，鈺太TWS不僅出貨量增，對規格性能也提升，高階出貨比重大幅增加，法人預估今年鈺太在TWS出貨量將出現倍數成長。