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台灣晶技前三個月稅前EPS 0.98元

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

台灣晶技（3042）3月自結營收為8.2億元、月成長21.7%，年成長40.8%。累計1~3月自結營收入21.51億元、年成長32.5%，累計1~3月稅前淨利歸屬於母公司業主3.02億元、年成長237.7%，累計稅前 EPS 0.98元。

公司目前稼動率在70~80% ，產品組合都有改善，法人預估第1季毛利率約27~30%區間，以第2季訂單能見度來看目前4、5月訂單還是逐月成長。

第2季營收預估將季增10~15%，獲利主要是來自於稼動率產品組合，目前毛利率預估維持在一個相對高檔區間。

晶技目前為台灣石英元件第一大廠，全球市佔率約一成，僅次於日系Seiko Epson、NDK、KCD，排名位居第四為唯一非日系公司，去年歷經產業多年殺價競爭後，日系大廠相繼轉攻毛利率更高的1612尺寸產品，因而使部分型號產品供貨吃緊。

毛利率 營收 晶技 EPS

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