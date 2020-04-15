台灣晶技前三個月稅前EPS 0.98元

SEMI（國際半導體產業協會）今（15）日發布矽晶圓市場報告（Silicon Wafer Market Monitor），今（2020）年下半年晶圓市場兩種可能有兩種情況，一是新冠肺炎疫情造成市場不確定性持續發酵，全球矽晶圓市場銷售下滑；另一可能情況則是因晶片銷售反彈力道強勁，呈上升態勢。

2020-04-15 14:38