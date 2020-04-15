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威盛轉型有成 電子數位看板打入百貨公司供應鏈

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

IC設計威盛（2388）轉型有成，電子數位看板打入購物商場應用，位於台北車站及新店小碧潭站之京站時尚廣場採用威盛電子數位看板解決方案，隨著全球無紙化綠色環保潮流趨勢，未來威盛將持續擴大異業結盟合作方式，推廣電子數位看板應用。

威盛表示，電子數位看板取代傳統紙張海報，是一項全面性的服務，進而讓進入百貨公司消費的群眾感受整館內多元化的內容，及參考更多即時促銷活動或館內訊息。

除在前端豐富畫面呈現及運用外，在後端管理介面上簡單操作，使行銷及IT人員易於維護及更新內容，還有手機App可以及時在數位看板前更換訊息。行動化便利的即時處理，大幅增加了管理的方便性及即時訊息的發布更新。

威盛電子智慧城市可以在此次繼續和百貨龍頭京站時尚廣場合作，威盛全球行銷副總經理Richard Brown表示，榮幸能與京站時尚廣場客戶合作，未來將延續威盛在AI的開拓研發，繼續提供京站時尚廣場更完整的技術服務。

威盛 智慧城市 台北車站

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