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三大需求受疫情影響 美系外資調降聯詠目標價至165元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新冠肺炎疫情蔓延下，衝擊智慧手機、電視需求疲弱，加上東京奧運延後，美系外資最新報告調降聯詠（3034）今、明年每股盈餘預估值，調幅7%、5%，重申減碼評等，目標價由170元調降到165元。

美系外資表示，因華為P40系列手機銷售不如預期，聯詠開始下修OLED面板驅動IC今年出貨量15~20%，推估今年在OLED驅動IC的出貨量將約4,600~6,600萬顆，較原預估的5,800~8,700萬顆低。

美系外資指出，新冠肺炎疫情擴散下，各國封城因應，恐將衝擊新興市場智慧手機需求，預估聯詠TDDI出貨將受到影響，第2季訂單恐將下修，另外，在電視需求弱及東京奧運延後，下半年大尺寸面板恐進入庫存修正，預估聯詠大尺寸面板驅動IC營收將較上半年減少3%。

美系外資調降聯詠今明年每股盈餘至12.74元、13.32元，調幅7%、5%，重申減碼評等，目標價由170元下修到165元。

東京奧運 聯詠 大尺寸面板

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