工控市場接單穩 場看好宜鼎今年業績再創高

記憶體市況第1季回升，目前市場普遍看好，在全球疫情影響下，第2季遠距通訊及宅經濟相關產品仍可望讓記憶體市況維持穩健，在模組廠中，宜鼎（5289）由於以工控市場為主，再加上該公司宜蘭新廠的產能開出，市場法人看好該公司今年營運有望持續再創新高。

宜鼎為工業用儲存裝置供應商，主要專注於企業、 工控、航太及AIoT 等領域，去年營運中約有56%為工業用嵌入式Flash 儲存裝置，產品客製化程度較高，毛利率優於市場整體平均；另外，約有36%營收則為工業用動態隨機記憶體模組（DIMM），以客製化較低之標準品為主。

宜鼎鎖定主要營運工控領域，宜鼎在料源部分與日美韓廠皆有合作，且工控通路佈局綿密，客戶超過3,000家，其中前十大客戶營收比重僅21.4%，顯示營收來源相當分散，因此，市場看好該公司在本波疫情之下，受影響程度相對較小。

此外，該公司為因應未來客戶需求，宜蘭廠去年完成產線擴建，市場分析師表示，宜鼎營收主要來自工控業務，且客戶及應用分散度極高，儘管部分應用如航太將受疫情影響，使得少部分出貨可能遞延，但部分應用如醫療、5G及資訊安全則將受惠於疫情致使需求提升，因此，預期宜鼎營運受疫情影響不大，今年全年營收獲利將續創新高。

宜鼎在營運上已將AIoT進 一步將硬體、韌體和軟體平台結合，如與微軟合作之 InnoAGE SSD，在邊緣設備端導入頻外管理系統，實現安全的遠端管理和資料傳輸，未來可望導入智慧零售、智慧醫療、智慧工廠等應用，AIoT導入可望提升長期宜鼎毛利率表現。