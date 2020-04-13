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【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

看好三大需求 安馳今年營運展望審慎樂觀

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球電子產業市況因新冠肺炎疫情大亂，不過，安馳科技（3528）對今年營運展望持審慎樂觀的看法，主要在於該公司認為，雲端與邊緣運算、人工智慧物聯網（AIoT），以及5G傳輸等三大主流應用市場，並持續開發利基型的高階應用方案，公司整體出貨量可望穩健成長，有效降低電子產業淡旺季以及國際市場變化對公司營運的影響。

安馳表示，3月份營收較上個月及去年同期均成長超過三成，主要在於下游客戶庫存回補需求大幅提升，拉貨力道明顯增加，加上公司今年整合Xilinx與ADI兩大產品線的高階客製化解決方案出貨量明顯提升，其中美系網路大廠的資料中心雲端運算整合方案出貨量持續成長，並將拓展其他地區資料中心的雲端運算應用產品市場。

安馳表示，在人工智慧物聯網（AIoT）系統方面，公司將推出各種客製化的AIoT智能整合產品，其中運用在無人工廠的工業辨識及智慧監控解決方案部分，將推出整合ADI新款的ToF 3D影像感測模組及賽靈思的AI模組，無須光源就能生成影像的飛時測距（ToF：Time of Flight）感測系統。

而應用在大型購物商場及公共場所精密度的即時監控系統方面，可望推出結合ToF感測模組、RGB鏡頭及AI智能的全彩辨識設備，目前ToF相關產品均進行客戶測試認證中，預估下半年開始量產出貨。

此外，安馳也進一步表示，該公司今年開始切入高端醫療領域，透過Xilinx FPGA的雲端加速平台，進行基因分析和儲存運算，大幅提升基因測序等高負載演算效率，並有效壓縮基因儲存空間，對後續療程與藥品開發有明顯的助益，公司新產品基因定序演算系統方案預計將於第2季完成產品安全認證，也將在下半年開始出貨。

雲端運算 安馳

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