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南亞科：遠距通訊需求穩住第二季市況 後市歐美是重點

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
南亞科技總經理李培瑛。 聯合報系資料照
南亞科技總經理李培瑛。 聯合報系資料照

記憶體相關廠商先前公布的3月業績，普遍反應近期全球遠距通訊及宅經濟的急單需求，帶動近期的出貨升溫，不過，市場更關注的是，這一波因疫情帶動的急單需求能持續多久，對此，南亞科總經理李培瑛認為，相關需求可以穩住第二季市況，但後續歐美因疫情受到的需求變化是觀察重點。

近期記憶體相關廠商，包括DRAM廠及記憶體模組廠，近二個月業績普遍成長，記憶體大廠南亞科表示，主要是受惠線上教學、遠距上班等遠端通訊需求增加，不僅帶動通訊相關市場，也順勢增加筆電及PC的出貨，對DRAM市場明顯有挹注，此外，筆記型電腦、資料中心、平板、網通等DRAM用量增加，相對此需求也推動南亞科第一季營運成長。

就目前來看，李培瑛認為，記憶體市況穩定，預估這一波因全球疫情帶動的需求，可以持續到第二季，李培瑛預估，第二季記憶體出貨可望持平，但價格可望較第一季上漲，整體而言，第二季市況是正面看待，不過，後市的觀察重點在於，目前歐美疫情嚴峻，李培瑛認為，恐怕會影響到全球景氣的後續發展，影響的程度將是未來觀察重點。

此外，南亞科也指出，歐美的疫情擴散情況，將會影響後市的全球記憶體需求，以目前的市場情況來看，南亞科仍預估今年全年的位元出貨量成長會在15%~18%，不過，該公司也指出，這是以目前市況判斷，後市若疫情持續變化，也可能還會有調整。目前中國市場在5G持續建設的帶動下，市場需求相對較穩、交貨量也是維持正常情況，而南亞科出貨中國市場的比重約在25%水準。

南亞科

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