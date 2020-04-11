大立光目標價 砍到2,900

大立光法說會示警第2季「不妙」，十大外資出具最新報告，有六家下修目標價，包括一度喊出市場最高、達6,000元目標價的大和資本也「凍未條」，一口氣砍價千元；最低則給出2,900元目標價。大立光昨（10）日開低走低，無力站回月線大關。

外資圈最新調整後，大和資本從6,000元砍到5,000元，麥格理從5,800元降到5,000元，里昂5,730元砍到4,810元，瑞穗5,500元降到4,800元，野村5,240元降到4,720元，還有美銀從3,800元降到3,600元。評級除美銀、高盛喊賣，其他八家持續喊進。

原本市場期待大立光昨日可以站回月線3,767元，但多家外資降目標價消息衝擊，昨日繼續下跌115元收3,685元，跌幅3%。

大立光第2季在4月保守外，連5月也不看好，顯示上半年疫情衝擊可能高於預期。大和先前預估大立光本季營收可達150億元以上，下修為141億元，和去年同期相當，季增6%。

大和表示，大立光第2季鏡頭出貨減少，市場財測大幅下修，外傳大立光毛利率剩下五成，從獲利能力看，不太可能，出貨減少不代表良率降低，預估本季還是有近七成的毛利率。此外，大立光強調資本支出不變，也凸顯公司對鏡頭升級的趨勢有信心，因此逢股價低點應買進。

里昂也表示，大立光第2季展望差，主要是非蘋新機出貨大減，但大立光持續調整產品，舊有機種的鏡頭良率拉升，反有利第2季毛利率衝高。里昂對大立光本季毛利率預估達69.6%，與第3季旺季相當。

野村則認為，大立光第2季下滑，很可能是OPPO、VIVO、小米和三星新機進度調整，加上iPhone 12遞延，導致訂單減少。但大立光受惠多鏡頭和高階鏡頭的趨勢不變，會延到明年爆發，獲利增幅上看一成以上。

保守派美銀指出，大立光獲利雖然穩定，不過市場競爭還是帶來隱憂，因此維持低於市場的財務預測，對今明年預估每股純益（EPS）為228元、260元。