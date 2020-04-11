台積電3月營收重返千億 創單月新高

NAND Flash控制晶片暨模組廠群聯（8299）首季業績達單季歷史次高，但疫情影響，法人估計，本季業績表現可能會不如首季，下半年的營運情形也要視後續疫情發展而定。群聯指出，第2季營收消長，看疫情控制速度及全球復工情況，目前偏向持保留態度，且不排除營收受疫情影響的可能性。

2020-04-10 23:40