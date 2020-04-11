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台積電3月營收重返千億 創單月新高
晶圓代工龍頭廠台積電營運不受新冠肺炎疫情影響，三月合併營收達一一三五點二億元，月增百分之廿一點五，不僅重返千億元大關，還首度破一千一百億元大關，創單月營收歷史新高；第一季累計合併營收約三一○五點九七億元，年增百分之四十二，並超越原先財測高標，僅次於去年第四季。
台積電第一季實際營收超過財測高標，連二季站穩三千億元，寫下單季歷史次高紀錄，僅次於去年第四季的三一七二點三七億元。
台積電全年營運表現，外資分析，全球智慧型手機出貨需求衰退，加上客戶庫存調整及因應整體終端需求減弱，可能出現訂單調整，推估疫情對台積電影響，從第二季顯現。
另外，美國恐限縮全球對華為供應晶片，台積電恐無法供應華為特殊應用晶片（ASIC）與電源管理晶片（PMIC），也會影響部分營收表現。
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