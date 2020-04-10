聯電3月營收145.7 億元 歷史次高

晶圓代工廠聯電（2303）在無線通訊與電腦周邊市場領域晶片需求穩定帶動下，今（10）日公告3月營收達145.7 億元、月增 7.08%、年增41.11%，寫下歷史次高紀錄，且在日本新廠加入、挹注營運動能，今年首季營收持續站穩400億元之上，並改寫去年第4季寫下的單季新猷。

法人表示，第1季晶圓代工業並未受疫情影響，再加上隨著工作天數回升，客戶需求強勁，讓聯電3月營收達145.7億元，月增7.08%、年增41.11%，今年第1季合併營收422.67億元、季增1%，較2019年同期增加29.72%，不僅超越去年第4季的新高紀錄、再創新高，且優於原先預期。

面對防疫，聯電今（10）日指出，最近公司8吋晶圓廠以防疫為優先，以特急件協助多家客戶快速生產額溫槍、呼吸器相關的IC，目前8吋晶圓廠產能持續呈現滿載，而在策略上只要跟防疫相關的訂單，皆挪到前面優先生產，也主動洽詢客戶若有需要，可先生產。