群聯Q2業績 法人估可能比首季衰退

NAND Flash控制晶片暨模組廠群聯（8299）首季業績達單季歷史次高，不過針對後市，由於新冠肺炎疫情影響，法人估計，該公司本季業績表現可能會不如首季，而下半年的營運情形也要視後續疫情發展而定。

群聯3月合併營收為55.39億元，刷新單月業績紀錄，首季合併營收為128.67億元，年增逾三成，是歷史次高紀錄。

群聯分析，該公司在3月中以前，由於中國封城及停工，Nand Flash儲存需求因為轉單效應，該公司有所受益而市占提高。至於3月中之後，換作歐美地區開始封城及停工，中國開始逐漸復工，中國Nand Flash儲存應用需求有所回升，填補了部分因為歐美封城或停工所帶來的影響。

同時，群聯認為，在4月中之後，世界各地受疫情影響的國家及區域維持封城、停工，或採在家上班等，這讓NB、電競、雲端伺服器等宅經濟需求維持緩步上升，再加上因疫情衍生的醫療設備儲存需求，減輕因整體消費市場及經濟放緩導致的儲存需求低迷情況。但是，第2季營收消長，端看疫情控制速度及全球復工情況，該公司偏向持保留態度，且不排除營收受疫情影響的可能性。