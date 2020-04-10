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仁寶與萊昂仕合作 開發5G垂直應用專網市場

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
仁寶5G應用醫療產品。仁寶/提供
仁寶5G應用醫療產品。仁寶/提供

看好5G垂直應用專網商機，仁寶今天宣布，正式與萊昂仕攜手合作，共同開發5G RAN產品推向5G垂直應用專網市場，策略上仁寶與萊昂仕結盟將產品推廣到台灣及國際市場，並計畫於2020年六月底完成策略夥伴合作企畫。

由於專網能因應不同的垂直應用需求，提供客製化、彈性的網路結構，滿足垂直領域個別的應用需求，成為仁寶5G發展的關鍵利器。萊昂仕以5G RAN技術能力提供5G專網基礎設施，在「雙贏」的策略下雙方有著巨大的綜效逹成合作創新，可快速有效地佔領全球5G專網市場。

來自企業應用需求的5G專網，將帶起高速交換器、輕核網、小型基地台、智慧聯網裝置等系統整合解決方案的新需求。仁寶看準商機，與萊昂仕共同開發5G RAN (Radio Access Network)產品，為企業打造快速傳輸、低成本、彈性化的企業專網，今年將率先布建於智慧工廠、智慧醫療、智慧農業、影音娛樂及遊戲等四大領域的應用，並將持續結盟其他生態系夥伴，逐步推廣垂直專網應用至各關鍵領域及產業。

因應智慧製造等多面向的產業應用，仁寶電腦自去年開始即針對5G技術的發展，推出5G通訊模組及5G無線路由器、工業AR眼鏡等產品。

如今亦瞄準行動專網市場，具備客製化規格設計、可調整的彈性化網路架構以及實體安全與完善的安全協定三大優勢，以及5G在不同應用情境的技術特性，針對垂直應用需求提供大頻寬、低延遲、高可靠的行動連線，仁寶發展5G專網端到端的解決方案，跳脫以往代工思維，串聯萊昂仕一同合作打造5G專網生態鏈，構建5G專網RAN基礎設施和各種基於人工智慧的工業應用，以創新終端產品及產業整合能力，力拼轉型。

仁寶5G應用工廠產品。仁寶/提供
仁寶5G應用工廠產品。仁寶/提供

5G 仁寶 生態

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